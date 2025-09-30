Wrapped STEAMX (WSTEAMX) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Wrapped STEAMX (WSTEAMX) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 16:05:07 (UTC+8)
USD

Wrapped STEAMX (WSTEAMX) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Wrapped STEAMX (WSTEAMX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 11.86M
Celková ponuka:
$ 100.00B
Počet coinov v obehu:
$ 100.00B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 11.86M
Historické maximum:
$ 0.08285
Historické minimum:
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.053136
Wrapped STEAMX (WSTEAMX) informácie

A revolutionary approach in the Crypto Industry. A first of its kind Exchange Solution, building new foundations in Crypto Security. Made in Canada, by Canadians, to deliver to the World!

Steam Exchange is a Centralized Exchange based in Ontario, Canada.

SteamX Token will serve two purposes:

  1. Provide initial holders to Steam Exchange when launched
  2. Make the market for Steam Exchange when launched

Steam Exchange is a revolution. Canada has had the short end of the stick when it comes to Centralized Exchanges and regulations. With major CEX exiting key provinces in Ontario, Canada is left with few options, and quite frankly, those options do not offer the solution Canada deserves. Steam Exchange strives to do what the best exchanges do, and do it better!

Starting with Canada, walk into any Steam Exchange location to open and manage your Steam Exchange account. Steam Exchange will offer best in class courses and training for new investors in the Crypto Space!

This project is not optional for Canada... it is mandatory! Canada deserves greatness, and Steam Exchange aims to deliver!

Oficiálna webová stránka:
https://steamexchange.ca/

Wrapped STEAMX (WSTEAMX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Wrapped STEAMX (WSTEAMX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet WSTEAMX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu WSTEAMX tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili WSTEAMX tokenomiku, preskúmajte cenu WSTEAMX tokenu naživo!

WSTEAMX cenová predikcia

Chcete vedieť, kam WSTEAMX asi smeruje? Naša WSTEAMX stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

