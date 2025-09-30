Wrapped Origin Sonic (WOS) tokenomika

Wrapped Origin Sonic (WOS) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Wrapped Origin Sonic (WOS) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 17:18:08 (UTC+8)
USD

Wrapped Origin Sonic (WOS) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Wrapped Origin Sonic (WOS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 4.88M
Celková ponuka:
$ 18.25M
Počet coinov v obehu:
$ 18.25M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 4.88M
Historické maximum:
$ 1.002
Historické minimum:
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.267315
Wrapped Origin Sonic (WOS) informácie

Wrapped Origin Sonic is the wrapped, non-rebasing version of Origin Sonic (OS) that still earns a yield. Wrapped Origin Sonic is an ERC-4626 tokenized vault that earns its yield via price increase relative to Origin Sonic (OS). Wrapped Origin Sonic is useful for integrations that cannot handle the constant changing quantity of a rebasing token. Many users find it useful to deposit Wrapped Origin Sonic as collateral in lending markets. Built by the team at Origin Protocol.

Oficiálna webová stránka:
https://originprotocol.com/
Biela kniha:
https://docs.originprotocol.com/

Wrapped Origin Sonic (WOS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Wrapped Origin Sonic (WOS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet WOS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu WOS tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili WOS tokenomiku, preskúmajte cenu WOS tokenu naživo!

WOS cenová predikcia

Chcete vedieť, kam WOS asi smeruje? Naša WOS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

