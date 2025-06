Čo je Wrapped Bigbug AI Coin by Virtuals (WBUG)

BigBug AI is a real-time, autonomous intelligence engine built for the cryptocurrency market. It combines AI agents, on-chain analytics, predictive modeling, and social intelligence to generate actionable insights for traders, investors, and protocols. 💡 Core Features: Predictive Intelligence: Real-time price predictions and token performance forecasting using historical, social, and market data. On-Chain Intelligence: Tracks wallet flows, token transfers, and contract activity to detect alpha signals. Sentient Agents: AI bots live on Twitter, Discord, and Farcaster to observe trends, post updates, comment on alpha tweets, and reply with context-aware insights. Autonomous Memory Engine: Integrated STM (Short-Term Memory), LTM (Long-Term Memory), and Episodic Memory systems.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Wrapped Bigbug AI Coin by Virtuals (WBUG) Zdroje Oficiálna webová stránka

Wrapped Bigbug AI Coin by Virtuals (WBUG) tokenomika

Pochopenie tokenomiky Wrapped Bigbug AI Coin by Virtuals (WBUG) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike WBUG tokenu!