WORT Cena (WORT)
Aktuálna dnešná cena WORT (WORT) je $ 0.00005202, s 2.68% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny WORT na USD konverzný kurz je $ 0.00005202 za WORT.
WORT sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 52,121, pričom počet coinov v obehu je 1.00B WORT. Počas posledných 24 hodín sa WORTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000504 (low) do $ 0.00005275 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.0021556, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.0000504.
V krátkodobom vývoji sa WORT zmenilo o -0.92% za poslednú hodinu a o -46.56% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia WORT je $ 52.12K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu WORT je 1.00B, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 52.12K.
-0.92%
+2.68%
-46.56%
-46.56%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z WORT na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny WORT na USD pohybovala na $ -0.0000339957.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny WORT na USD pohybovala na $ -0.0000462316.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny WORT na USD pohybovala na $ -0.001393660160083183.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|+2.68%
|30 dní
|$ -0.0000339957
|-65.35%
|60 dní
|$ -0.0000462316
|-88.87%
|90 dní
|$ -0.001393660160083183
|-96.40%
V roku 2040 by cena WORT mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
$WORT is a community-driven memecoin launched on the Cardano blockchain with a fixed supply of 1 billion tokens. Liquidity is burned and fully controlled by the Snek ecosystem, and the dev wallet holds 10%, with 7% currently vested for one month.
Wort was launched via a hype launch model, allowing only 25 ADA buy-ins at a time to prevent large allocations and promote fair distribution. No single non-infrastructure wallet holding more than 3.1% and over 99 unique stake clusters participating—minimizing centralization risk.
The token’s cultural identity is rooted in its fictional universe, WortLand, inhabited by bizarre and whimsical creatures called Worts. While memetic in nature, Wort’s long-term goal is to build a strong, expressive subculture within the Cardano ecosystem.
Wort was intentionally launched on Cardano due to its stability, scalability, and uptime. The team continues to explore creative initiatives based on price and demand—ranging from art, music, and animations to memes and storytelling, encouraging active participation and creative freedom within its tight-knit community.
