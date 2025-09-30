Wonder Sites (WONDER) tokenomika
Wonder Sites (WONDER) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Wonder Sites (WONDER) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Wonder Sites (WONDER) informácie
$WONDER Token is the native utility token of Wondersites.co, a platform that helps users create business tools using Notion as a database. The platform builds essential business infrastructure including helpdesks, documentation hubs, blogs, and marketplaces without requiring coding knowledge. Used by hundreds of businesses, Wondersites offers an alternative to WordPress (which powers 43% of websites globally) by leveraging Notion's database capabilities and its 200 million monthly users. The token provides holders with premium feature access, governance rights, and service discounts within the ecosystem. Wondersites combines Notion's database functionality with SEO optimization, custom domains, analytics, web3 integrations, paywalls, memberships, and AI features to help businesses efficiently build and manage their digital toolkit.
Wonder Sites (WONDER) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Wonder Sites (WONDER) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet WONDER tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu WONDER tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili WONDER tokenomiku, preskúmajte cenu WONDER tokenu naživo!
WONDER cenová predikcia
Chcete vedieť, kam WONDER asi smeruje? Naša WONDER stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov