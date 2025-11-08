WLF TOKEN Cena (WLF)
Aktuálna dnešná cena WLF TOKEN (WLF) je $ 0.00119349, s 36.16% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny WLF na USD konverzný kurz je $ 0.00119349 za WLF.
WLF TOKEN sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 3,399,976, pričom počet coinov v obehu je 2.85B WLF. Počas posledných 24 hodín sa WLFobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00087452 (low) do $ 0.0011994 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.0021434, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000412.
V krátkodobom vývoji sa WLF zmenilo o -0.18% za poslednú hodinu a o -34.03% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia WLF TOKEN je $ 3.40M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu WLF je 2.85B, pričom celková zásoba je 20000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 23.87M.
-0.18%
+36.16%
-34.03%
-34.03%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z WLF TOKEN na USDpohybovala na $ +0.00031695.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny WLF TOKEN na USD pohybovala na $ -0.0004837987.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny WLF TOKEN na USD pohybovala na $ +0.0016841589.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny WLF TOKEN na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ +0.00031695
|+36.16%
|30 dní
|$ -0.0004837987
|-40.53%
|60 dní
|$ +0.0016841589
|+141.11%
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena WLF TOKEN mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
WLF PROJECT is led by Kazu Suzuki, the creator of Nightmare in Prison, a massively popular Werewolf Game app with over 10 million downloads and 800 million players worldwide.
Our mission is to elevate the Werewolf Game into a professional sport that resonates across the globe. By creating a thriving ecosystem for players, fans, and sponsors, we’re fostering a vibrant community where competition, connection, and growth flourish. Players can develop essential skills like teamwork and strategy, while fans enjoy deeper engagement through exciting and immersive experiences.
More than just a game, the Werewolf Game serves as a bridge between cultures, promoting understanding and meaningful dialogue that transcends borders and language barriers.
WLF PROJECT invites you to join this movement. Together, we can make the Werewolf Game a global symbol of unity, strategy, and shared enjoyment.
