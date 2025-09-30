WINK (WINK) tokenomika

WINK (WINK) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o WINK (WINK) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 16:03:40 (UTC+8)
WINK (WINK) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre WINK (WINK) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 10.89M
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 384.03M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 28.35M
Historické maximum:
$ 0.03662896
Historické minimum:
$ 0.01212275
Aktuálna cena:
$ 0.02834476
WINK (WINK) informácie

WINK is a unified digital ecosystem that bridges the gap between traditional (Web2) and decentralized (Web3) platforms.

By creating a single account, users can access a wide range of services—social networking, decentralized finance (DeFi), NFTs, gaming, and more—all in one place. WINK, the native utility token, represents the project's overall value and channels the profits generated from all profit streams.

These profits are pooled together to create a foundation for incentives and rewards to sustain the buyback fund.

This system ensures that each activity's success contributes to the entire ecosystem's growth and stability while continuously driving value back to the WINK token holders.

Oficiálna webová stránka:
https://wink.finance/
Biela kniha:
https://docs.wink.finance/

WINK (WINK) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky WINK (WINK) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet WINK tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu WINK tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili WINK tokenomiku, preskúmajte cenu WINK tokenu naživo!

