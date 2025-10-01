WibWob (WIBWOB) tokenomika
WibWob (WIBWOB) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre WibWob (WIBWOB) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
WibWob (WIBWOB) informácie
WibWob explores the near future of human-AI collaboration via a deliberately wonky and lo-fi world.
This world is visualised by an ever-expanding stream of digital tapestries, which the WibWob AI has 'drawn' in response to human input, using a combination of ASCII art and emoji.
WibWob aims to demystify artificial intelligence by showing people creative possibilities beyond the usual output of mainstream AI tools.
WibWob employs a family of bespoke, LLM-agnostic AI agents to execute various tasks: render visual responses to user prompts, distribute the resulting images to various social media channels, and create a hypertext game environment that users can interact with via an HTML5 website.
WibWob (WIBWOB) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky WibWob (WIBWOB) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet WIBWOB tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu WIBWOB tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili WIBWOB tokenomiku, preskúmajte cenu WIBWOB tokenu naživo!
