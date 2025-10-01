White Mountain Ermine (ERMINE) tokenomika
White Mountain Ermine (ERMINE) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre White Mountain Ermine (ERMINE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
White Mountain Ermine (ERMINE) informácie
White Mountain Ermine is a charming ermine living in the snowy peaks of the Rocky Mountains. Known for her sleek, glossy white coat and bright, curious eyes, she has captured the hearts of many wildlife enthusiasts. In January 2025, this white ermine rose to fame as an Internet sensation when photos and videos of her frolicking in the snow went viral. Beloved for her playful demeanor, graceful movements, and adorable expressions, White Mountain Ermine has become a symbol of winter’s enchanting beauty.
White Mountain Ermine (ERMINE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky White Mountain Ermine (ERMINE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet ERMINE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu ERMINE tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili ERMINE tokenomiku, preskúmajte cenu ERMINE tokenu naživo!
ERMINE cenová predikcia
Chcete vedieť, kam ERMINE asi smeruje? Naša ERMINE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov