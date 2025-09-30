WETH (WETH) tokenomika
WETH (WETH) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre WETH (WETH) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
WETH (WETH) informácie
What is WETH (Wrapped ETH)? WETH is the tokenized/packaged form of ETH that you use to pay for items when you interact with Ethereum dApps. WETH follows the ERC-20 token standards, enabling it to achieve interoperability with other ERC-20 tokens.
This offers more utility to holders as they can use it across networks and dApps. You can stake, yield farm, lend, and provide liquidity to various liquidity pools with WETH.
Also, unlike ETH, which doesn’t conform to its own ERC-20 standard and thus has lower interoperability as it can’t be used on other chains besides Ethereum, WETH can be used on cheaper and high throughput alternatives like Binance, Polygon, Solana, and Cardano.
The price of WETH will always be the same as ETH because it maintains a 1:1 wrapping ratio.
How to Wrap ETH? Custodians wrap and unwrap ETH. To wrap ETH, you send ETH to a custodian. This can be a multi-sig wallet, a Decentralized Autonomous Organization (DAO), or a smart contract. After connecting your web3 wallet to a DeFi exchange, you enter the amount of ETH you wish to wrap and click the swap function. Once the transaction is confirmed, you will receive WETH tokens equivalent to the ETH that you’ve swapped.
On a centralized exchange, the exchange burns the deposited ETH and mints a wrapped form for you. And when you want to unwrap it, the exchange will burn the wrapped version and mint the ETH on your behalf.
What’s Next for WETH? According to the developers, hopefully there will be no future for WETH. According to the website, steps are being taken to update ETH to make it compliant with its own ERC-20 standards.
WETH (WETH) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky WETH (WETH) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet WETH tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu WETH tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili WETH tokenomiku, preskúmajte cenu WETH tokenu naživo!
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
