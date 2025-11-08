Weth Hedz Cena (HEDZ)
Aktuálna dnešná cena Weth Hedz (HEDZ) je $ 0.00000967, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny HEDZ na USD konverzný kurz je $ 0.00000967 za HEDZ.
Weth Hedz sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 9,666.92, pričom počet coinov v obehu je 1.00B HEDZ. Počas posledných 24 hodín sa HEDZobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00043619, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00000891.
V krátkodobom vývoji sa HEDZ zmenilo o -- za poslednú hodinu a o 0.00% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Weth Hedz je $ 9.67K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu HEDZ je 1.00B, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 9.67K.
0.00%
0.00%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Weth Hedz na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Weth Hedz na USD pohybovala na $ -0.0000070766.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Weth Hedz na USD pohybovala na $ -0.0000013116.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Weth Hedz na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|--
|30 dní
|$ -0.0000070766
|-73.18%
|60 dní
|$ -0.0000013116
|-13.56%
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena Weth Hedz mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
WETH HEDZ is a meme token and NFT project that satirizes, celebrates, and documents the beautiful chaos of full-time crypto addiction. If you’re not on Meth, you’re probably on Weth. We're not here to sell you hype. We're here to reflect what happens when “candles” becomes your personality. Serving the unhinged obsession with crypto, DeFi, JPEG culture, and blockchain degeneracy. It’s a satirical art and culture movement. A support group for the chainbound. tribute to the hopelessly online. We represent the people who told their families, “Trust me, i can 2X the money I owe you ,” The ones who see a bowl of cereal and wonder if it’s tokenized yet. We’re here to show you what the crypto space actually looks like: Unstable, hilarious, dangerous, brilliant. Exactly like the people in it.
The $HEDZ token is the fuel behind the madness, powering staking, utility, rewards, and whatever else the devs dream up in their next dopamine spiral. Because we’re not just here for the memes. We’re building utility — in our own, unhinged way.
