Aktuálna dnešná cena WestTech Security Token je 0USD. Trhová kapitalizácia WST je 6,533.12USD. Sledujte aktualizácie cien WST v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena WestTech Security Token (WST) je --, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny WST na USD konverzný kurz je -- za WST.
WestTech Security Token sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 6,533.12, pričom počet coinov v obehu je 22.72M WST. Počas posledných 24 hodín sa WSTobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.085558, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa WST zmenilo o -- za poslednú hodinu a o 0.00% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
WestTech Security Token (WST) informácie o trhu
$ 6.53K
$ 6.53K$ 6.53K
--
----
$ 43.14K
$ 43.14K$ 43.14K
22.72M
22.72M 22.72M
150,000,000.0
150,000,000.0 150,000,000.0
Aktuálna trhová kapitalizácia WestTech Security Token je $ 6.53K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu WST je 22.72M, pričom celková zásoba je 150000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 43.14K.
História cien WestTech Security Token v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.085558
$ 0.085558$ 0.085558
$ 0
$ 0$ 0
--
--
0.00%
0.00%
WestTech Security Token (WST) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z WestTech Security Token na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny WestTech Security Token na USD pohybovala na $ 0. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny WestTech Security Token na USD pohybovala na $ 0. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny WestTech Security Token na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
--
30 dní
$ 0
0.00%
60 dní
$ 0
-99.55%
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre WestTech Security Token
Cenová predikcia WestTech Security Token (WST) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena WST v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia WestTech Security Token (WST) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena WestTech Security Token mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne WestTech Security Token v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku WST cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na WestTech Security Token Cenové predikcie.
Čo je WestTech Security Token (WST)
WestTech Blockchain Security is a product suite from WestTech Technologies that provides automated risk detection and continuous monitoring for smart contracts and wallets. The platform combines an AI-assisted smart contract auditor, real-time threat intelligence feeds, and a policy-driven smart contract firewall. Users can scan source and bytecode before deployment, track live contracts across supported chains, and receive alerts by email, Telegram, Discord, or web push. Enterprise features include dashboards, APIs, and downloadable, branded compliance reports with an audit trail of rules and model versions. The native WST token on Base is a utility token used to unlock premium features, increase alert limits, access governance, and participate in contributor rewards tied to verified threat reports.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o WestTech Security Token
Akú hodnotu bude mať 1 WestTech Security Token v roku 2030?
Ak by hodnota WestTech Security Token rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do WestTech Security Token podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíWestTech Security Token?
Dnešná cena WestTech Security Token je --. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je WestTech Security Token stále dobrou investíciou?
WestTech Security Token zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do WST, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s WestTech Security Token?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo WestTech Security Token v hodnote --.
Aká je aktuálna cena WestTech Security Token?
Živá cena WST sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu WestTech Security Token vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena WST, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu WestTech Security Token?
Cenu WST ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,879.41
+2.06%
ETH
3,435.36
+4.18%
SOL
161.68
+4.03%
COAI
1.2
+9.81%
USDC
1.0006
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre WST na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár WST/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena WestTech Security Token pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena WestTech Security Token v tomto roku?
Cena WestTech Security Token by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu WestTech Security Token (WST).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 09:15:03 (UTC+8)
WestTech Security Token (WST) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Pozrite si viac informácií o WestTech Security Token
