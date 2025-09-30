Web 3 Dollar (USD3) tokenomika

Web 3 Dollar (USD3) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Web 3 Dollar (USD3) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 16:02:59 (UTC+8)
USD

Web 3 Dollar (USD3) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Web 3 Dollar (USD3) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 35.24M
$ 35.24M$ 35.24M
Celková ponuka:
$ 33.13M
$ 33.13M$ 33.13M
Počet coinov v obehu:
$ 33.13M
$ 33.13M$ 33.13M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 35.24M
$ 35.24M$ 35.24M
Historické maximum:
$ 1.17
$ 1.17$ 1.17
Historické minimum:
$ 0.939075
$ 0.939075$ 0.939075
Aktuálna cena:
$ 1.064
$ 1.064$ 1.064

Web 3 Dollar (USD3) informácie

USD3 is a fully asset-backed currency (“RToken”) created on the Reserve protocol. RTokens feature onchain asset-backing, revenue sharing, overcollateralization and mint/redemptions, governed by RSR stakers.

The native web 3 currency. A low-risk yield-bearing USD stablecoin built on DeFi markets. Governance should prioritize safety and stability, seeking highly-rated stables and DeFi platforms. Earn the DeFi rate any time you're in stables.

Oficiálna webová stránka:
https://app.reserve.org/ethereum/token/0x0d86883faf4ffd7aeb116390af37746f45b6f378/overview

Web 3 Dollar (USD3) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Web 3 Dollar (USD3) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet USD3 tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu USD3 tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili USD3 tokenomiku, preskúmajte cenu USD3 tokenu naživo!

