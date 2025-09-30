We Will Huddle (HUDDLE) tokenomika
We Will Huddle (HUDDLE) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre We Will Huddle (HUDDLE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
We Will Huddle (HUDDLE) informácie
$Huddle is the native utility token of Huddle.is — a clean, web-based dashboard built for holders in the Pudgy Penguins ecosystem. It allows users to monitor the value of their NFTs (Pudgy Penguins, Lil Pudgys, Pudgy Rods) and tokens like $PENGU in one secure, privacy-first interface. No wallet connection is required to begin. $Huddle will also power features like tipping, PRO tools, and future integrations within the Huddle ecosystem.
We Will Huddle (HUDDLE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky We Will Huddle (HUDDLE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet HUDDLE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu HUDDLE tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili HUDDLE tokenomiku, preskúmajte cenu HUDDLE tokenu naživo!
HUDDLE cenová predikcia
Chcete vedieť, kam HUDDLE asi smeruje? Naša HUDDLE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
