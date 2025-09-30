WAYGU CASH (WAYGU) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o WAYGU CASH (WAYGU) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 19:54:44 (UTC+8)
USD

WAYGU CASH (WAYGU) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre WAYGU CASH (WAYGU) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 14.23K
Celková ponuka:
$ 989.42M
Počet coinov v obehu:
$ 989.42M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 14.23K
Historické maximum:
$ 0.02553709
Historické minimum:
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
WAYGU CASH (WAYGU) informácie

Waygu Cash is not just another memecoin — it is a cultural and financial movement rooted in strength, honor, and conviction. Built on the Solana blockchain, Waygu represents a bold stand against the blandness of mainstream narratives, particularly the rise of plant-based ideology. With a name that evokes premium quality and a community driven by purpose, it sets its sights on flipping the $25 billion vegan market in true on-chain fashion. There are no shortcuts here — only loyalty, memes, and momentum. Backed by experienced developers and a fast-growing army of supporters, Waygu Cash is engineered for serious upside while never taking itself too seriously. It’s about fun, finance, and flipping the script — one block at a time.

Oficiálna webová stránka:
https://www.waygu.cash/

WAYGU CASH (WAYGU) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky WAYGU CASH (WAYGU) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet WAYGU tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu WAYGU tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili WAYGU tokenomiku, preskúmajte cenu WAYGU tokenu naživo!

