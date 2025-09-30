WAYGU CASH (WAYGU) tokenomika
WAYGU CASH (WAYGU) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre WAYGU CASH (WAYGU) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
WAYGU CASH (WAYGU) informácie
Waygu Cash is not just another memecoin — it is a cultural and financial movement rooted in strength, honor, and conviction. Built on the Solana blockchain, Waygu represents a bold stand against the blandness of mainstream narratives, particularly the rise of plant-based ideology. With a name that evokes premium quality and a community driven by purpose, it sets its sights on flipping the $25 billion vegan market in true on-chain fashion. There are no shortcuts here — only loyalty, memes, and momentum. Backed by experienced developers and a fast-growing army of supporters, Waygu Cash is engineered for serious upside while never taking itself too seriously. It’s about fun, finance, and flipping the script — one block at a time.
WAYGU CASH (WAYGU) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky WAYGU CASH (WAYGU) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet WAYGU tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu WAYGU tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili WAYGU tokenomiku, preskúmajte cenu WAYGU tokenu naživo!
WAYGU cenová predikcia
Chcete vedieť, kam WAYGU asi smeruje? Naša WAYGU stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
