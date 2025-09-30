WASSIE (WASSIE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o WASSIE (WASSIE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 19:54:20 (UTC+8)
USD

WASSIE (WASSIE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre WASSIE (WASSIE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.18M
Celková ponuka:
$ 684.89B
Počet coinov v obehu:
$ 684.89B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.18M
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
WASSIE (WASSIE) informácie

WASSIE is a memecoin launched on the Ethereum blockchain, paying homage to a beloved internet meme. The Wassie meme originated in 2017 by user wasserpest, and evolved through interactions involving inversebrah and various other contributors. The first illustration appeared in 2016 on Twitter now X and was drawn by Japanese hentai artist Tukinowagamo. WASSIE aspires to position itself among the leading meme-inspired cryptocurrencies in the market. More information can be found at www.wassie.wtf

Oficiálna webová stránka:
https://wassie.wtf/

WASSIE (WASSIE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky WASSIE (WASSIE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet WASSIE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu WASSIE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili WASSIE tokenomiku, preskúmajte cenu WASSIE tokenu naživo!

WASSIE cenová predikcia

Chcete vedieť, kam WASSIE asi smeruje? Naša WASSIE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

