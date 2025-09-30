Warrior Coin (WAR) tokenomika
Warrior Coin (WAR) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Warrior Coin (WAR) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Warrior Coin (WAR) informácie
What Is WarriorCoin ($WAR)?
WarriorCoin ($WAR) is the official utility token of the PoliticalPump.com ecosystem — a platform that mixes political commentary with the fast-moving world of meme coins.
Every 72 hours, PoliticalPump.com launches a brand new meme coin paired with $WAR. These meme coins are fun, themed, and tradable — and users can buy them using any Solana-based token. When users trade these meme coins, it also increases demand and trading volume for $WAR.
This creates a cycle: More meme coins = more $WAR trading = more attention = more value for $WAR.
As the $WAR token is used more in meme coin pairings, its liquidity pool grows and its circulating supply drops — helping to increase its value. The more active the ecosystem becomes, the more $WAR is needed and the more valuable it gets.
In short: WarriorCoin ($WAR) is what powers everything on PoliticalPump.com. It’s like the fuel that keeps the meme coin engine running — and the more people use the platform, the more powerful $WAR becomes.
Warrior Coin (WAR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Warrior Coin (WAR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet WAR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu WAR tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili WAR tokenomiku, preskúmajte cenu WAR tokenu naživo!
WAR cenová predikcia
Chcete vedieť, kam WAR asi smeruje? Naša WAR stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
