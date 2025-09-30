Warped Games (WARPED) tokenomika

Warped Games (WARPED) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Warped Games (WARPED) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 17:15:30 (UTC+8)
USD

Warped Games (WARPED) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Warped Games (WARPED) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 4.08M
$ 4.08M$ 4.08M
Celková ponuka:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
$ 7.08B
$ 7.08B$ 7.08B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 5.77M
$ 5.77M$ 5.77M
Historické maximum:
$ 0.0033147
$ 0.0033147$ 0.0033147
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.00057651
$ 0.00057651$ 0.00057651

Warped Games (WARPED) informácie

What is $WARPED? $WARPED is the ERC-20 utility token that powers the Warped Universe. Its primary utilities include:

-Fueling Web2 - Web3 Collectible Conversions: Fueling the portal to player ownership.

-Guiding Game Development & Design: Empowering token holders to influence the direction and evolution of the Warped Universe.

-Discounts on Warped Items & Collectibles: Using $WARPED can provide discounts on various Warped in-game items & collectibles.

-Game Rewards: $WARPED will be used to reward players in-game, in competitions, and more.

$WARPED, EMPOWERING A VIRTUAL GAMING ECOSYSTEM From the creative minds behind Lego Universe and Jumpgate with experience at Star Citizen, Pixar and Disney, alongside the team who crafted the STARL Metaverse Project and MMO Warp Nexus, Warped Games is thrilled to introduce Warped Universe - Welcome to the frontier of gamified virtual exploration.

What are the key features of Warped Universe?

-Interconnected Gameplay Across Multiple Genres

-Empowering Players - From the way you play to the way you extract value from your gaming experiences

-Optional NFT-based Digital Collectibles - Choose your level of on-chain interaction

-Community-Guided Development and Collaborative Storytelling

Oficiálna webová stránka:
https://warped.games/
Biela kniha:
https://wp.warped.games/

Warped Games (WARPED) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Warped Games (WARPED) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet WARPED tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu WARPED tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili WARPED tokenomiku, preskúmajte cenu WARPED tokenu naživo!

WARPED cenová predikcia

Chcete vedieť, kam WARPED asi smeruje? Naša WARPED stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov