Warena (RENA) tokenomika a analýza cien
Warena (RENA) informácie
Warena is the first personalized, and #playtoearn #NFT #metaverse game.
Warena gives you everything you want from an NFT game. It’s a play-to-earn metaverse that allows you to personalize your in-game characters and interact with characters from other universes like Cat Gunner and Axie Infinity in Warena combat games. Warena features thrilling action-survival gameplay where human and zombie teams face off against each other in a zombie apocalypse scenario. Players can choose to inhabit different lands, trade warriors & NFTs, battle against each other, and play in tournaments.
The Warena NFT game will be released in two phases. Phase 1 will take place in Q3 of 2021 and will see the launch of the 2D tower defense game. It’s a survival, player-vs-environment game that will require players to defend against the oncoming army of zombies. Phase 2 is set to launch in Q2 2022 and will unlock the full force of the Warena metaverse with player-versus-player features.
Warena (RENA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Warena (RENA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet RENA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu RENA tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili RENA tokenomiku, preskúmajte cenu RENA tokenu naživo!
RENA cenová predikcia
Chcete vedieť, kam RENA asi smeruje? Naša RENA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
