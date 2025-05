Čo je War Three Kingdoms (W3KT)

War Three Kingdom is a WEB3-oriented NFT Mobile / Telegram Mini game for RPG game lovers. In War Three Kingdoms, time is limited, and each decision counts. To survive, players must conquer territories, expand their influence, and outsmart enemy factions. You will lead armies, engage in legendary battles, and make or break alliances. But beware: trust is fragile, and betrayal is a constant shadow in this chaotic world.

War Three Kingdoms (W3KT) Zdroje Oficiálna webová stránka