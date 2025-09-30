WAP (WAP) tokenomika
WAP (WAP) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre WAP (WAP) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
WAP (WAP) informácie
Introducing Wet Ass Pussy ($WAP), the boldest memecoin inspired by Cardi B’s iconic anthem! Just like the song that broke the internet, $WAP is here to make waves in the crypto world. This playful, unapologetic project embraces the wild, fun, and rebellious spirit of Cardi B’s hit single.
$WAP is more than just a coin—it’s a movement that celebrates breaking boundaries and having fun in the crypto space. It’s cheeky, it’s bold, and it’s designed for those who aren’t afraid to shake things up. Whether you’re here for the memes or the gains, $WAP promises to bring excitement and entertainment while staying true to its carefree, empowering roots.
Join the $WAP community as we ride this wave of fun, culture, and crypto all in one!
WAP (WAP) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky WAP (WAP) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet WAP tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu WAP tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili WAP tokenomiku, preskúmajte cenu WAP tokenu naživo!
WAP cenová predikcia
Chcete vedieť, kam WAP asi smeruje? Naša WAP stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov