WAGIE (WAGIE) tokenomika

WAGIE (WAGIE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o WAGIE (WAGIE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 04:28:19 (UTC+8)
USD

WAGIE (WAGIE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre WAGIE (WAGIE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 11.90K
$ 11.90K$ 11.90K
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 11.90K
$ 11.90K$ 11.90K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
$ 0$ 0

WAGIE (WAGIE) informácie

WAGIE captures the bittersweet reality faced by many in the crypto space—a tale of an average trader who bet it all on the market, only to end up flipping burgers at McDonald's after a brutal downturn. This project serves as a lighthearted reminder of the unpredictable nature of crypto and the resilience needed to keep going, even if it means putting on the McDonald's hat and clocking in. WAGIE isn’t just a meme, it’s a story of bouncing back and finding humor in the journey, no matter where it leads.

Oficiálna webová stránka:
https://wagie.meme/

WAGIE (WAGIE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky WAGIE (WAGIE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet WAGIE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu WAGIE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili WAGIE tokenomiku, preskúmajte cenu WAGIE tokenu naživo!

WAGIE cenová predikcia

Chcete vedieť, kam WAGIE asi smeruje? Naša WAGIE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov