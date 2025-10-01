WAA (WAA) tokenomika

WAA (WAA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o WAA (WAA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 00:57:43 (UTC+8)
USD

WAA (WAA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre WAA (WAA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 21.71K
Celková ponuka:
$ 999.43M
Počet coinov v obehu:
$ 999.43M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 21.71K
Historické maximum:
$ 0.00130354
Historické minimum:
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
WAA (WAA) informácie

AFEL is an ecosystem driven by top-tier developers and a community-first approach, powered by FEL NFTs and the $WAA token. Holding a FEL NFT means joining a space where degens and builders unite, with constant utility and reward growth. We share revenue with our NFT holders, conduct token buybacks, and airdrop them back to the community. The ecosystem includes 4 utilities as of now & will include so much more with time. The utilities are as follows:

  • IronNode: A cyber security firm that focuses on security audits on multiple chains
  • SolRush: A browser based racing game where 2-8 players enter a game & users are able to wager each match and winner takes all
  • WAABot: A trading bot that is accessible via Telegram or web with wallet tracking & copy trading functions
  • Swipe2Earn: A new approach to the Social-Fi platforms; a Tinder-like experience where users swipe Twitter posts to earn rewards.
Oficiálna webová stránka:
https://waa.afel.xyz

WAA (WAA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky WAA (WAA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet WAA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu WAA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili WAA tokenomiku, preskúmajte cenu WAA tokenu naživo!

WAA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam WAA asi smeruje? Naša WAA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

