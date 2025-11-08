VR1 Cena (VR1)
Aktuálna dnešná cena VR1 (VR1) je --, s 6.03% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny VR1 na USD konverzný kurz je -- za VR1.
VR1 sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 9,051.04, pričom počet coinov v obehu je 669.03M VR1. Počas posledných 24 hodín sa VR1obchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.03718439, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa VR1 zmenilo o -0.00% za poslednú hodinu a o +26.19% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia VR1 je $ 9.05K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu VR1 je 669.03M, pričom celková zásoba je 978348064.1876416. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 13.24K.
-0.00%
-6.02%
+26.19%
+26.19%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z VR1 na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny VR1 na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny VR1 na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny VR1 na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|-6.02%
|30 dní
|$ 0
|+2.21%
|60 dní
|$ 0
|-90.95%
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena VR1 mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
VR1 Token is the ultimate gaming cryptocurrency built on the lightning-fast Solana blockchain, powering the VR1 Arcade ecosystem and next-gen gaming experiences. With a massive 10,000 sq. ft. VR gaming facility already thriving in Meridian, Idaho—and more locations in the pipeline across the USA—VR1 is redefining the future of Esports, GameFi, and Play-to-Earn (P2E).
Designed for seamless transactions, real rewards, and player-driven governance, VR1 fuels immersive gaming, esports tournaments, and live competitions where players can win big—from digital assets to VR1 tokens.
Our vision? To make VR1 the #1 gaming token, pioneering a sustainable P2E revolution through Esports, GameFi, and real-world gaming facilities. With low fees, high-speed transactions, and true digital ownership, VR1 is set to change the game—literally.
Play. Earn. Own. Welcome to the future of gaming.
