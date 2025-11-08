BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Vouch Staked PLS je 0.00003245USD. Trhová kapitalizácia VPLS je 3,605,324USD. Sledujte aktualizácie cien VPLS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o VPLS

VPLS informácie o cene

Čo je VPLS

VPLS oficiálna webová stránka

VPLS tokenomika

VPLS predpoveď cien

Vouch Staked PLS Cena (VPLS)

1 VPLS na USD aktuálnu cenu:

Vouch Staked PLS (VPLS) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:10:41 (UTC+8)

Dnešná cena Vouch Staked PLS

Aktuálna dnešná cena Vouch Staked PLS (VPLS) je $ 0.00003245, s 4.97% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny VPLS na USD konverzný kurz je $ 0.00003245 za VPLS.

Vouch Staked PLS sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 3,605,324, pričom počet coinov v obehu je 111.87B VPLS. Počas posledných 24 hodín sa VPLSobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00003193 (low) do $ 0.00003637 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00005175, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00002866.

V krátkodobom vývoji sa VPLS zmenilo o -10.67% za poslednú hodinu a o -8.50% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Vouch Staked PLS (VPLS) informácie o trhu

Aktuálna trhová kapitalizácia Vouch Staked PLS je $ 3.61M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu VPLS je 111.87B, pričom celková zásoba je 111871576557.4641. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 3.61M.

História cien Vouch Staked PLS v USD

-10.67%

-4.97%

-8.50%

-8.50%

Vouch Staked PLS (VPLS) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Vouch Staked PLS na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Vouch Staked PLS na USD pohybovala na $ -0.0000027095.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Vouch Staked PLS na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Vouch Staked PLS na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0-4.97%
30 dní$ -0.0000027095-8.34%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre Vouch Staked PLS

Cenová predikcia Vouch Staked PLS (VPLS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena VPLS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Vouch Staked PLS (VPLS) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Vouch Staked PLS mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Vouch Staked PLS v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku VPLS cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Vouch Staked PLS Cenové predikcie.

Čo je Vouch Staked PLS (VPLS)

Vouch is a liquid staking protocol on the Pulsechain network. It enables PLS holders to gain trustless yield on their PLS.

PLS staked in the Vouch ecosystem is used to run validators and gain rewards. People who stake their PLS, in the Vouch app, are given the liquid staking token vPLS.

The price of vPLS originally started as the same price as PLS but constantly increases over time to include the yield gained from the validator efforts. The yield is delivered in the form of an increased vPLS token value relative to PLS.

The standard block rewards are paid to the PLS stakers and people providing the validators in the system. The priority fees, which are earned when a validator is selected to process a block, go into the Vouch ecosystem as revenue.

There are two sources of revenue in the Vouch ecosystem. The first is the priority fees from the validators. The second source of the revenue comes from a buy/sell fee on the Vouch token. All of this revenue goes into the Vouch ecosystem and is distributed to system participants.

A percentage of this revenue, plus the regular validator rewards, are paid back to the holders of vPLS. Thus constantly increasing the value of vPLS. This percentage will generally vary between 10-20%. The percentage at Vouch token launch was 24%.

vPLS does not have a fixed supply. When PLS is staked in the system, vPLS is minted in response. Therefore its supply constantly varies depending on the amount of PLS staked in the Vouch staking app.

vPLS is held privately in stakers wallets. You retain self-custody of your PLS in the form of vPLS that can be redeemed through the Vouch app. The redemption time can vary, depending on the amount being redeemed. Smaller amounts are generally instant. Large amounts can take 3-5 days to bring validators offline and unlock PLS.

There is a PLS/vPLS pair on PLSX where you can instantly swap your vPLS to PLS rather than redeeming through the Vouch app.

The Vouch liquid staking protocol launched in October of 2024 and has run flawlessly since. The staking protocol was launched in collaboration with the StaFi team, utilising their open-source liquid staking protocol that had been running, exploit free, for over four years.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Vouch Staked PLS (VPLS) Zdroje

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Vouch Staked PLS

Akú hodnotu bude mať 1 Vouch Staked PLS v roku 2030?
Ak by hodnota Vouch Staked PLS rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Vouch Staked PLS podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:10:41 (UTC+8)

Vouch Staked PLS (VPLS) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Vouch Staked PLS

