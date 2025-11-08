BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Vouch je 0.00003674USD. Trhová kapitalizácia VOUCH je 3,568,190USD. Sledujte aktualizácie cien VOUCH v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o VOUCH

VOUCH informácie o cene

Čo je VOUCH

VOUCH oficiálna webová stránka

VOUCH tokenomika

VOUCH predpoveď cien

Vouch Cena (VOUCH)

1 VOUCH na USD aktuálnu cenu:

--
----
-14.90%1D
Vouch (VOUCH) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:10:34 (UTC+8)

Dnešná cena Vouch

Aktuálna dnešná cena Vouch (VOUCH) je $ 0.00003674, s 13.09% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny VOUCH na USD konverzný kurz je $ 0.00003674 za VOUCH.

Vouch sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 3,568,190, pričom počet coinov v obehu je 97.56B VOUCH. Počas posledných 24 hodín sa VOUCHobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00003657 (low) do $ 0.00004385 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00016666, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00000841.

V krátkodobom vývoji sa VOUCH zmenilo o -16.22% za poslednú hodinu a o -40.96% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Vouch (VOUCH) informácie o trhu

$ 3.57M
$ 3.57M

--
--

$ 3.57M
$ 3.57M

97.56B
97.56B

97,560,479,609.19585
97,560,479,609.19585

Aktuálna trhová kapitalizácia Vouch je $ 3.57M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu VOUCH je 97.56B, pričom celková zásoba je 97560479609.19585. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 3.57M.

História cien Vouch v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00003657
$ 0.00003657
24 hod Low
$ 0.00004385
$ 0.00004385
24 hod High

$ 0.00003657
$ 0.00003657

$ 0.00004385
$ 0.00004385

$ 0.00016666
$ 0.00016666

$ 0.00000841
$ 0.00000841

-16.22%

-13.09%

-40.96%

-40.96%

Vouch (VOUCH) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Vouch na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Vouch na USD pohybovala na $ +0.0000013278.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Vouch na USD pohybovala na $ +0.0000347230.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Vouch na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0-13.09%
30 dní$ +0.0000013278+3.61%
60 dní$ +0.0000347230+94.51%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre Vouch

Cenová predikcia Vouch (VOUCH) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena VOUCH v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Vouch (VOUCH) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Vouch mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Čo je Vouch (VOUCH)

Vouch is a liquid staking protocol on the Pulsechain network. It enables PLS holders to gain trustless yield on their PLS.

PLS that is staked in the system is used to run validators and gain rewards. The standard block rewards go to the PLS stakers and people providing the validators in the system. The priority fees, which are earned when a validator is selected to process a block, go into the Vouch system as yield.

Vouch token holders own the ecosystem and earn the rewards of the yield from the two sources in the system. The first source of yield is part of the validator yield/priority fees. The second source of the yield comes from a buy/sell tax on the Vouch token.

Both sources feed into the Vouch ecosystem to benefit the Vouch token holders. Part of the yield goes to a buy and burn of the Vouch token. This is very bullish for price performance.

A percentage of the yield goes to increase the number of Vouch community validators. Vouch Community validators are validators that are 100% owned by the Vouch ecosystem. As a result, 100% of the yield feeds back into the Vouch ecosystem.

Part of the yield is paid to the Vouch token holders as reflections. Most reflections or yield paid in the original token inflates the token supply. Vouch reflections are actually bought off the market to give to Vouch holders. This is bullish for the price of Vouch.

A portion of the yield also goes to the following; increase LPs, securing the Vouch system, the DAO (to cover marketing and development).

Vouch (VOUCH) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:10:34 (UTC+8)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$22.42

$0.00007349

$0.1483

$0.009647

$0.000014251

$0.18538

