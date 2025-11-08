BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Vooz Coin je 0.00021818USD. Trhová kapitalizácia VOOZ je 217,811USD. Sledujte aktualizácie cien VOOZ v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Vooz Coin Logo

Vooz Coin Cena (VOOZ)

Nezaradené

1 VOOZ na USD aktuálnu cenu:

$0.00021818
+6.00%1D
mexc
USD
Vooz Coin (VOOZ) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:05:27 (UTC+8)

Dnešná cena Vooz Coin

Aktuálna dnešná cena Vooz Coin (VOOZ) je $ 0.00021818, s 6.03% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny VOOZ na USD konverzný kurz je $ 0.00021818 za VOOZ.

Vooz Coin sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 217,811, pričom počet coinov v obehu je 998.41M VOOZ. Počas posledných 24 hodín sa VOOZobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00019313 (low) do $ 0.00021839 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00131691, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00017619.

V krátkodobom vývoji sa VOOZ zmenilo o +3.98% za poslednú hodinu a o -15.93% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Vooz Coin (VOOZ) informácie o trhu

$ 217.81K
--
$ 217.81K
998.41M
998,410,184.147502
Aktuálna trhová kapitalizácia Vooz Coin je $ 217.81K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu VOOZ je 998.41M, pričom celková zásoba je 998410184.147502. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 217.81K.

História cien Vooz Coin v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00019313
24 hod Low
$ 0.00021839
24 hod High

$ 0.00019313
$ 0.00021839
$ 0.00131691
$ 0.00017619
+3.98%

+6.03%

-15.93%

-15.93%

Vooz Coin (VOOZ) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Vooz Coin na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Vooz Coin na USD pohybovala na $ -0.0000790828.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Vooz Coin na USD pohybovala na $ -0.0001442021.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Vooz Coin na USD pohybovala na $ -0.0004502486791724356.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0+6.03%
30 dní$ -0.0000790828-36.24%
60 dní$ -0.0001442021-66.09%
90 dní$ -0.0004502486791724356-67.35%

Cenové predikcie pre Vooz Coin

Cenová predikcia Vooz Coin (VOOZ) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena VOOZ v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Vooz Coin (VOOZ) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Vooz Coin mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Vooz Coin v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku VOOZ cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Vooz Coin Cenové predikcie.

Čo je Vooz Coin (VOOZ)

Vooz is redefining online social interaction — fusing dynamic entertainment and seamlessly bridging users from Web2 to Web3.

This isn’t just another “utility token” propping up a Web2 product. With Vooz, Web2 growth is Web3 growth. Every new user, every interaction, and every moment spent on our platform directly fuels on-chain value.

On vooz.co, users can engage in anonymous video chats, connect based on shared interests, and filter interactions by gender or location — powered by Vooz Points, traditionally purchased with USD. Now, those same points are available at a discount so big you can't ignore via our native token, $VOOZ.

Already live and thriving with over 75,000 unique monthly users and growing fast, Vooz is poised to become the most engaging video chat platform since Omegle. What sets us apart? Transaction fees from $VOOZ are funneled directly into marketing, driving aggressive growth and positioning $VOOZ to become one of the most visible tokens on Solana.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete.

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Vooz Coin

Akú hodnotu bude mať 1 Vooz Coin v roku 2030?
Ak by hodnota Vooz Coin rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Vooz Coin podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:05:27 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o Vooz Coin

