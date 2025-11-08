Vooz Coin Cena (VOOZ)
Aktuálna dnešná cena Vooz Coin (VOOZ) je $ 0.00021818, s 6.03% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny VOOZ na USD konverzný kurz je $ 0.00021818 za VOOZ.
Vooz Coin sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 217,811, pričom počet coinov v obehu je 998.41M VOOZ. Počas posledných 24 hodín sa VOOZobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00019313 (low) do $ 0.00021839 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00131691, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00017619.
V krátkodobom vývoji sa VOOZ zmenilo o +3.98% za poslednú hodinu a o -15.93% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Vooz Coin je $ 217.81K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu VOOZ je 998.41M, pričom celková zásoba je 998410184.147502. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 217.81K.
+3.98%
+6.03%
-15.93%
-15.93%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Vooz Coin na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Vooz Coin na USD pohybovala na $ -0.0000790828.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Vooz Coin na USD pohybovala na $ -0.0001442021.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Vooz Coin na USD pohybovala na $ -0.0004502486791724356.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|+6.03%
|30 dní
|$ -0.0000790828
|-36.24%
|60 dní
|$ -0.0001442021
|-66.09%
|90 dní
|$ -0.0004502486791724356
|-67.35%
V roku 2040 by cena Vooz Coin mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Vooz is redefining online social interaction — fusing dynamic entertainment and seamlessly bridging users from Web2 to Web3.
This isn’t just another “utility token” propping up a Web2 product. With Vooz, Web2 growth is Web3 growth. Every new user, every interaction, and every moment spent on our platform directly fuels on-chain value.
On vooz.co, users can engage in anonymous video chats, connect based on shared interests, and filter interactions by gender or location — powered by Vooz Points, traditionally purchased with USD. Now, those same points are available at a discount so big you can't ignore via our native token, $VOOZ.
Already live and thriving with over 75,000 unique monthly users and growing fast, Vooz is poised to become the most engaging video chat platform since Omegle. What sets us apart? Transaction fees from $VOOZ are funneled directly into marketing, driving aggressive growth and positioning $VOOZ to become one of the most visible tokens on Solana.
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informácie
|11-07 01:12:41
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
