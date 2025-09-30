VNX Swiss Franc (VCHF) tokenomika
VNX Swiss Franc (VCHF) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre VNX Swiss Franc (VCHF) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
VNX Swiss Franc (VCHF) informácie
What is the project about? VNX Swiss Franc (VCHF) is a token referencing Swiss Franc from a token generator licensed under the Blockchain act in Liechtenstein.
What makes your project unique? Being referenced to traditional currency, VNX Swiss Franc offers a traditional asset in the digital form. VCHF token generation and all services in respect of the tokens are carried out by VNX Commodities, a company registered with the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA) under the Tokens and TT Services Providers Law (TVTG) (https://fmaregister.fma-li.li/search?searchText=&number=310339&category=)
History of your project.
VNX, a Liechtenstein-based company registered by the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA). In April 2022 VNX launched its European platform for investment into tokenized traditional assets and issues the first European multichain token fully backed by physical gold and represents individual ownership of the gold - VNX Gold (VNXAU). In December 2022, VNX added VNX Euro (VEUR) and VNX Swiss Franc (VCHF), expanding investor capabilities in the crypto space by offering digital assets tied to traditional currencies. VNX Euro (VEUR) and VNX Swiss Franc (VCHF) are tokens referencing respective fiat currencies. VNX stablecoins provide the ability for crypto users to trade in native currencies as well as manage their portfolio more effectively: to hedge, trade, and profit with more options.
What’s next for your project?
VNX aims to make VNX Swiss Franc (VCHF) available to users by expanding the list of cryptocurrency exchanges where it is traded. There are also plans to release the token on various blockchains, making it multichain.
What can your token be used for?
Hedge. Hold VCHF to hedge against crypto volatility and avoid losses during a market decline; Trade. Buy and sell digital assets in a matter of minutes on CEXs and DEXs; Earn. Lend, provide liquidity, stake and use other investment opportunities in CeFi/DeFi.
VNX Swiss Franc (VCHF) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky VNX Swiss Franc (VCHF) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet VCHF tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu VCHF tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili VCHF tokenomiku, preskúmajte cenu VCHF tokenu naživo!
VCHF cenová predikcia
Chcete vedieť, kam VCHF asi smeruje? Naša VCHF stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
