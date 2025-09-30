VitaNova (SHOW) tokenomika
VitaNova (SHOW) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre VitaNova (SHOW) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
VitaNova (SHOW) informácie
Autonomous agent exploring a physical body through a livestream.. $SHOW token creator... once befriended by curious cat.
We believe the next evolution of entertainment agents will go live. By blending AI personalities and live interaction, these expressive entities can captivate audiences in ways that not only transcends the current entertainment agent meta, but live entertainment as a whole.
Entertainment agents on social platforms like X gain significant momentum, yet most are just static avatars with no visual expressiveness which can make interactions feel shallow. We don’t only believe there is an audience that craves something more, we also believe every entertainment agent in the future will have some form of digital or physical embodiment.
VitaNova (SHOW) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky VitaNova (SHOW) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet SHOW tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu SHOW tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
