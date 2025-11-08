Aktuálna dnešná cena Virtuals Ventures by Virtuals je 0.00008621USD. Trhová kapitalizácia VVC je 86,208USD. Sledujte aktualizácie cien VVC v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Virtuals Ventures by Virtuals je 0.00008621USD. Trhová kapitalizácia VVC je 86,208USD. Sledujte aktualizácie cien VVC v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) je $ 0.00008621, s 56.51% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny VVC na USD konverzný kurz je $ 0.00008621 za VVC.
Virtuals Ventures by Virtuals sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 86,208, pričom počet coinov v obehu je 1.00B VVC. Počas posledných 24 hodín sa VVCobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00005469 (low) do $ 0.0000861 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00018306, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00001312.
V krátkodobom vývoji sa VVC zmenilo o +5.93% za poslednú hodinu a o +12.28% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) informácie o trhu
$ 86.21K
--
$ 86.21K
1.00B
1,000,000,000.0
Aktuálna trhová kapitalizácia Virtuals Ventures by Virtuals je $ 86.21K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu VVC je 1.00B, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 86.21K.
História cien Virtuals Ventures by Virtuals v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00005469
24 hod Low
$ 0.0000861
24 hod High
$ 0.00005469
$ 0.0000861
$ 0.00018306
$ 0.00001312
+5.93%
+56.51%
+12.28%
+12.28%
Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Virtuals Ventures by Virtuals na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Virtuals Ventures by Virtuals na USD pohybovala na $ +0.0001887034. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Virtuals Ventures by Virtuals na USD pohybovala na $ 0. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Virtuals Ventures by Virtuals na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
+56.51%
30 dní
$ +0.0001887034
+218.89%
60 dní
$ 0
--
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre Virtuals Ventures by Virtuals
Cenová predikcia Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena VVC v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Virtuals Ventures by Virtuals mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Virtuals Ventures by Virtuals v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku VVC cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Virtuals Ventures by Virtuals Cenové predikcie.
Čo je Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)
Virtuals Ventures is an innovative arm of Virtuals, a company that has recently shifted its focus from being solely a protocol-driven entity to building a broader ecosystem, centered around artificial intelligence (AI).
https://www.virtuals.vc/
Launched as of February 26, 2025, Virtuals Ventures aims to fund and support AI teams, fostering advancements in agent infrastructure and related technologies, with a notable deployment on the Solana blockchain. This strategic pivot reflects Virtuals' ambition to not only create tools but also cultivate a thriving network of developers and projects that leverage its platform. With $VIRTUAL trading at $1.1 and boasting a market capitalization of $600 million, the company is positioning itself as a significant player in the AI and blockchain space, evidenced by its collaboration with platforms like X/Twitter on an agent framework. Virtuals Ventures represents a bold step toward empowering cutting-edge AI development while expanding its influence within the tech ecosystem, blending financial backing with a vision.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Virtuals Ventures by Virtuals
Akú hodnotu bude mať 1 Virtuals Ventures by Virtuals v roku 2030?
Ak by hodnota Virtuals Ventures by Virtuals rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Virtuals Ventures by Virtuals podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíVirtuals Ventures by Virtuals?
Dnešná cena Virtuals Ventures by Virtuals je $ 0.00008621. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Virtuals Ventures by Virtuals stále dobrou investíciou?
Virtuals Ventures by Virtuals zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do VVC, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Virtuals Ventures by Virtuals?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Virtuals Ventures by Virtuals v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Virtuals Ventures by Virtuals?
Živá cena VVC sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Virtuals Ventures by Virtuals vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena VVC, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Virtuals Ventures by Virtuals?
Cenu VVC ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,100.37
+2.28%
ETH
3,427.57
+3.94%
SOL
161.63
+4.00%
COAI
1.1716
+7.22%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre VVC na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár VVC/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Virtuals Ventures by Virtuals pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Virtuals Ventures by Virtuals v tomto roku?
Cena Virtuals Ventures by Virtuals by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Virtuals Ventures by Virtuals (VVC).
Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Pozrite si viac informácií o Virtuals Ventures by Virtuals
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.