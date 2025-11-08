Aktuálna dnešná cena Virtual Trade Agent je 0.00610483USD. Trhová kapitalizácia VTA je 5,800.66USD. Sledujte aktualizácie cien VTA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Virtual Trade Agent je 0.00610483USD. Trhová kapitalizácia VTA je 5,800.66USD. Sledujte aktualizácie cien VTA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Virtual Trade Agent (VTA) je $ 0.00610483, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny VTA na USD konverzný kurz je $ 0.00610483 za VTA.
Virtual Trade Agent sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 5,800.66, pričom počet coinov v obehu je 950.18K VTA. Počas posledných 24 hodín sa VTAobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.056364, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00601006.
V krátkodobom vývoji sa VTA zmenilo o -- za poslednú hodinu a o 0.00% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Virtual Trade Agent (VTA) informácie o trhu
$ 5.80K
$ 5.80K$ 5.80K
--
----
$ 6.10K
$ 6.10K$ 6.10K
950.18K
950.18K 950.18K
1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0
Aktuálna trhová kapitalizácia Virtual Trade Agent je $ 5.80K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu VTA je 950.18K, pričom celková zásoba je 1000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 6.10K.
História cien Virtual Trade Agent v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.056364
$ 0.056364$ 0.056364
$ 0.00601006
$ 0.00601006$ 0.00601006
--
--
0.00%
0.00%
Virtual Trade Agent (VTA) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Virtual Trade Agent na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Virtual Trade Agent na USD pohybovala na $ -0.0007831770. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Virtual Trade Agent na USD pohybovala na $ -0.0014073763. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Virtual Trade Agent na USD pohybovala na $ -0.003146805006667229.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
--
30 dní
$ -0.0007831770
-12.82%
60 dní
$ -0.0014073763
-23.05%
90 dní
$ -0.003146805006667229
-34.01%
Cenové predikcie pre Virtual Trade Agent
Cenová predikcia Virtual Trade Agent (VTA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena VTA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Virtual Trade Agent (VTA) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Virtual Trade Agent mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Virtual Trade Agent v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku VTA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Virtual Trade Agent Cenové predikcie.
Čo je Virtual Trade Agent (VTA)
Your Autonomous Crypto Trading Partner
Virtual Trade Agent (VTA) is a fully autonomous, narrative-driven AI built to trade crypto like a seasoned degen fast, smart, and ahead of the crowd.It doesn’t just look at charts or follow volume like a basic bot.VTA understands what’s going on what narratives are heating up, which wallets are aping early, and why certain coins are about to explode. Then it makes moves before the hype kicks in.
⚡️ Narrative AI Detection – Tracks evolving crypto narratives and adjusts in real time
📊 Liquidity & Volume Monitoring – Built-in scalper modules for early entries and exits
🔎 High-Performer Wallet Tracking – Observes and adapts based on capital flows from elite on-chain players
🧱 Modular AI Architecture – Designed to scale, evolve, and coordinate multiple strategies across volatile markets
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Virtual Trade Agent
Akú hodnotu bude mať 1 Virtual Trade Agent v roku 2030?
Ak by hodnota Virtual Trade Agent rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Virtual Trade Agent podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíVirtual Trade Agent?
Dnešná cena Virtual Trade Agent je $ 0.00610483. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Virtual Trade Agent stále dobrou investíciou?
Virtual Trade Agent zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do VTA, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Virtual Trade Agent?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Virtual Trade Agent v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Virtual Trade Agent?
Živá cena VTA sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Virtual Trade Agent vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena VTA, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Virtual Trade Agent?
Cenu VTA ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,931.92
+2.11%
ETH
3,437.42
+4.24%
SOL
161.72
+4.06%
COAI
1.2
+9.81%
USDC
1.0006
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre VTA na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár VTA/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Virtual Trade Agent pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Virtual Trade Agent v tomto roku?
Cena Virtual Trade Agent by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Virtual Trade Agent (VTA).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 09:14:33 (UTC+8)
Virtual Trade Agent (VTA) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.