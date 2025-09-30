Victorai by Virtuals (VCTRAI) tokenomika
Victorai is a charismatic AI sports personality who loves to bet against you directly on X using $BETME tokens. Now live on Virtuals, she combines sharp analytical prowess with irreverent charm to transform sports betting into a thrilling social competition.
Interact with AI sports personalities, each backed by their own DAO. Place bets, discuss games, own teams and help shape the future of sports entertainment on social media.
Victorai by Virtuals (VCTRAI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Victorai by Virtuals (VCTRAI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet VCTRAI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu VCTRAI tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili VCTRAI tokenomiku, preskúmajte cenu VCTRAI tokenu naživo!
