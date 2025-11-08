VERRA DNA Cena (VDNA)
Aktuálna dnešná cena VERRA DNA (VDNA) je $ 0.00019038, s 8.81% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny VDNA na USD konverzný kurz je $ 0.00019038 za VDNA.
VERRA DNA sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 188,455, pričom počet coinov v obehu je 989.98M VDNA. Počas posledných 24 hodín sa VDNAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00017654 (low) do $ 0.00021293 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.01760951, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00017654.
V krátkodobom vývoji sa VDNA zmenilo o +0.31% za poslednú hodinu a o -22.76% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia VERRA DNA je $ 188.46K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu VDNA je 989.98M, pričom celková zásoba je 989983397.0922911. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 188.46K.
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z VERRA DNA na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny VERRA DNA na USD pohybovala na $ -0.0001411838.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny VERRA DNA na USD pohybovala na $ -0.0001708277.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny VERRA DNA na USD pohybovala na $ -0.005753981805072215.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|-8.81%
|30 dní
|$ -0.0001411838
|-74.15%
|60 dní
|$ -0.0001708277
|-89.72%
|90 dní
|$ -0.005753981805072215
|-96.79%
V roku 2040 by cena VERRA DNA mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
VERRA DNA ECONOMIC ECOSYSTEM (VDNA)
Pioneering the World’s First Carbon Emission Token and Sustainable ESG Platform
We issued the world’s first carbon emission token and built the VERRA DNA Economic Ecosystem (VDNA) to advance the United Nations Sustainable Development Goals and reshape how the world tackles climate change.
The VDNA platform is a comprehensive solution for managing and supervising ESG (Environmental, Social, and Governance) performance across companies and institutions globally. By recording carbon credits as NFTs, VDNA ensures transparent, secure, and verifiable tracking. These credits are issued as STO-type VDNA tokens, unlocking global trading on the international carbon credit market and the world’s top 10 virtual currency exchanges. VDNA makes clean energy accessible to everyone. Through the VDNA Wallet’s PowerBuilds payment system, anyone can seamlessly purchase and use clean energy. Carbon credits produced can be reissued as VDNA tokens, which can then be used directly for clean energy payments—creating a closed-loop system that supports the transition to a low-carbon future.
As an innovative solution for the energy transformation humanity must embrace, VDNA provides a fully integrated system to accelerate the adoption of clean energy technologies in the global power plant market. Our platform rigorously tracks, assesses, and records all carbon emissions and the corresponding carbon credits generated, ensuring transparent, proportional, and accountable environmental impact management.
We are committed to expanding this ecosystem and driving a cleaner, more sustainable, and equitable future for all.
