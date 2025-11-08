Aktuálna dnešná cena Veil Token je 0.178113USD. Trhová kapitalizácia VEIL je 12,142,801USD. Sledujte aktualizácie cien VEIL v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Veil Token je 0.178113USD. Trhová kapitalizácia VEIL je 12,142,801USD. Sledujte aktualizácie cien VEIL v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Veil Token (VEIL) je $ 0.178113, s 35.50% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny VEIL na USD konverzný kurz je $ 0.178113 za VEIL.
Veil Token sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 12,142,801, pričom počet coinov v obehu je 68.07M VEIL. Počas posledných 24 hodín sa VEILobchodovalo v rozmedzí od $ 0.129177 (low) do $ 0.246857 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.310953, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.02251824.
V krátkodobom vývoji sa VEIL zmenilo o +1.32% za poslednú hodinu a o +58.82% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Veil Token (VEIL) informácie o trhu
$ 12.14M
$ 12.14M$ 12.14M
--
----
$ 14.27M
$ 14.27M$ 14.27M
68.07M
68.07M 68.07M
79,999,999.93845622
79,999,999.93845622 79,999,999.93845622
Aktuálna trhová kapitalizácia Veil Token je $ 12.14M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu VEIL je 68.07M, pričom celková zásoba je 79999999.93845622. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 14.27M.
História cien Veil Token v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.129177
$ 0.129177$ 0.129177
24 hod Low
$ 0.246857
$ 0.246857$ 0.246857
24 hod High
$ 0.129177
$ 0.129177$ 0.129177
$ 0.246857
$ 0.246857$ 0.246857
$ 0.310953
$ 0.310953$ 0.310953
$ 0.02251824
$ 0.02251824$ 0.02251824
+1.32%
+35.50%
+58.82%
+58.82%
Veil Token (VEIL) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Veil Token na USDpohybovala na $ +0.04666872. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Veil Token na USD pohybovala na $ +0.3932684277. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Veil Token na USD pohybovala na $ +0.3471081996. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Veil Token na USD pohybovala na $ +0.02676204742660505.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.04666872
+35.50%
30 dní
$ +0.3932684277
+220.80%
60 dní
$ +0.3471081996
+194.88%
90 dní
$ +0.02676204742660505
+17.68%
Cenové predikcie pre Veil Token
Cenová predikcia Veil Token (VEIL) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena VEIL v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Veil Token (VEIL) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Veil Token mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Veil Token v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku VEIL cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Veil Token Cenové predikcie.
Čo je Veil Token (VEIL)
Veil Cash is a privacy application leveraging zk-SNARKs on Base L2, enabling verified depositors to achieve privacy and anonymity within a pool of trusted users.
Veil Cash is a non-custodial privacy protocol on Base L2. Veil Cash's goal will be enabling verified users to achieve privacy and anonymity from trusted pools.
Veil is a set of smart contracts that will allow users that are deemed as verified users to deposit into the protocol. Users can later withdraw their deposits from another address without creating a link between these two addresses.
Verified users are those who meet certain criteria based on both on-chain and off-chain data.
Ak by hodnota Veil Token rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Veil Token podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíVeil Token?
Dnešná cena Veil Token je $ 0.178113. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Veil Token stále dobrou investíciou?
Veil Token zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do VEIL, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Veil Token?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Veil Token v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Veil Token?
Živá cena VEIL sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Veil Token vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena VEIL, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Veil Token?
Cenu VEIL ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,983.13
+3.15%
ETH
3,466.72
+5.13%
SOL
163.65
+5.30%
COAI
1.1559
+5.78%
USDC
1.0002
-0.03%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre VEIL na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár VEIL/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Veil Token pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Veil Token v tomto roku?
Cena Veil Token by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Veil Token (VEIL).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:09:40 (UTC+8)
