Aktuálna dnešná cena Valencia CF Fan Token je 0.100931USD. Trhová kapitalizácia VCF je 666,066USD. Sledujte aktualizácie cien VCF v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o VCF

VCF informácie o cene

Čo je VCF

VCF oficiálna webová stránka

VCF tokenomika

VCF predpoveď cien

Valencia CF Fan Token Logo

Valencia CF Fan Token Cena (VCF)

Nezaradené

$0.100931
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
Valencia CF Fan Token (VCF) Živý cenový graf
Dnešná cena Valencia CF Fan Token

Aktuálna dnešná cena Valencia CF Fan Token (VCF) je $ 0.100931, s 3.71% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny VCF na USD konverzný kurz je $ 0.100931 za VCF.

Valencia CF Fan Token sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 666,066, pričom počet coinov v obehu je 6.60M VCF. Počas posledných 24 hodín sa VCFobchodovalo v rozmedzí od $ 0.096177 (low) do $ 0.101387 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 4.95, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.092859.

V krátkodobom vývoji sa VCF zmenilo o +0.01% za poslednú hodinu a o -6.76% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Valencia CF Fan Token (VCF) informácie o trhu

$ 666.07K
$ 666.07K

--
--

$ 1.01M
$ 1.01M

6.60M
6.60M

10,000,000.0
10,000,000.0

Aktuálna trhová kapitalizácia Valencia CF Fan Token je $ 666.07K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu VCF je 6.60M, pričom celková zásoba je 10000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.01M.

História cien Valencia CF Fan Token v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.096177
$ 0.096177
24 hod Low
$ 0.101387
$ 0.101387
24 hod High

$ 0.096177
$ 0.096177

$ 0.101387
$ 0.101387

$ 4.95
$ 4.95

$ 0.092859
$ 0.092859

+0.01%

+3.71%

-6.76%

-6.76%

Valencia CF Fan Token (VCF) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Valencia CF Fan Token na USDpohybovala na $ +0.00361261.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Valencia CF Fan Token na USD pohybovala na $ -0.0265385145.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Valencia CF Fan Token na USD pohybovala na $ -0.0341119629.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Valencia CF Fan Token na USD pohybovala na $ -0.06477581642173815.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00361261+3.71%
30 dní$ -0.0265385145-26.29%
60 dní$ -0.0341119629-33.79%
90 dní$ -0.06477581642173815-39.09%

Cenové predikcie pre Valencia CF Fan Token

Cenová predikcia Valencia CF Fan Token (VCF) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena VCF v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Valencia CF Fan Token (VCF) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Valencia CF Fan Token mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Valencia CF Fan Token v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku VCF cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Valencia CF Fan Token Cenové predikcie.

Čo je Valencia CF Fan Token (VCF)

The Valencia CF Fan Token allows VCF fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy VCF Fan Tokens.

Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Valencia CF Fan Token (VCF) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Pozrite si viac informácií o Valencia CF Fan Token

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.