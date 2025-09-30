US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 23:43:16 (UTC+8)
USD

US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 39.04K
$ 39.04K$ 39.04K
Celková ponuka:
$ 690.04M
$ 690.04M$ 690.04M
Počet coinov v obehu:
$ 690.04M
$ 690.04M$ 690.04M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 39.04K
$ 39.04K$ 39.04K
Historické maximum:
$ 0.00021673
$ 0.00021673$ 0.00021673
Historické minimum:
$ 0.00003816
$ 0.00003816$ 0.00003816
Aktuálna cena:
$ 0
$ 0$ 0

US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) informácie

Reba is the first and only token to have a law passed, Reba's Law. This law will enforce harsher punishments on animal abusers and protect animals. On 6/2, Reba's Law passed and awaits the adoption date. Reba has worked hand in hand with Reba's Law to bring awareness and helping to ensure it gets passed. Now, Reba shifts towards the US Ambassador for all Animal Cruelty. We will work with Reba's Law to move this from a state ruling to a nationwide ruling, as we are under the firm belief that all animals deserve protection and all animal abusers deserve to face the consequences of their actions.

Oficiálna webová stránka:
https://pump.fun/coin/2yFiCwdLiUfxq9PcNXQvu16QdgBFniCJP8P8gEXNpump

US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet REBA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu REBA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili REBA tokenomiku, preskúmajte cenu REBA tokenu naživo!

REBA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam REBA asi smeruje? Naša REBA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

