Aktuálna dnešná cena Uranus DEX je 0.00101655USD. Trhová kapitalizácia URA je 1,016,740USD. Sledujte aktualizácie cien URA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o URA

URA informácie o cene

Čo je URA

URA oficiálna webová stránka

URA tokenomika

URA predpoveď cien

Uranus DEX Logo

Uranus DEX Cena (URA)

Nezaradené

1 URA na USD aktuálnu cenu:

$0.0010147
+0.30%1D
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán.
USD
Uranus DEX (URA) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:08:26 (UTC+8)

Dnešná cena Uranus DEX

Aktuálna dnešná cena Uranus DEX (URA) je $ 0.00101655, s 0.09% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny URA na USD konverzný kurz je $ 0.00101655 za URA.

Uranus DEX sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1,016,740, pričom počet coinov v obehu je 999.91M URA. Počas posledných 24 hodín sa URAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00089693 (low) do $ 0.00105378 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00970236, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00016752.

V krátkodobom vývoji sa URA zmenilo o -0.05% za poslednú hodinu a o -38.44% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Uranus DEX (URA) informácie o trhu

$ 1.02M
--
$ 1.02M
999.91M
999,906,230.436889
Aktuálna trhová kapitalizácia Uranus DEX je $ 1.02M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu URA je 999.91M, pričom celková zásoba je 999906230.436889. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.02M.

História cien Uranus DEX v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00089693
24 hod Low
$ 0.00105378
24 hod High

$ 0.00089693
$ 0.00105378
$ 0.00970236
$ 0.00016752
-0.05%

+0.09%

-38.44%

-38.44%

Uranus DEX (URA) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Uranus DEX na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Uranus DEX na USD pohybovala na $ -0.0007790238.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Uranus DEX na USD pohybovala na $ +0.0003670249.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Uranus DEX na USD pohybovala na $ -0.0001682163643678981.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0+0.09%
30 dní$ -0.0007790238-76.63%
60 dní$ +0.0003670249+36.10%
90 dní$ -0.0001682163643678981-14.19%

Cenové predikcie pre Uranus DEX

Cenová predikcia Uranus DEX (URA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena URA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Uranus DEX (URA) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Uranus DEX mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Uranus DEX v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku URA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Uranus DEX Cenové predikcie.

Čo je Uranus DEX (URA)

Uranus DEX is an innovative decentralized exchange (DEX) built on the Solana blockchain, designed as a permissionless, player-versus-player (PvP) prediction market platform. Unlike traditional DEXs that rely on automated market makers (AMMs) or liquidity pools, Uranus DEX offers a unique model where users can make long or short predictions on the price movements of any Solana-based token, including real-world assets (RWAs). This community-driven platform enables traders to engage directly from their crypto wallets, creating a transparent and accessible trading experience.

Built on Solana’s high-throughput, low-cost blockchain, Uranus DEX delivers fast transactions with minimal fees, appealing to both novice and seasoned traders. Its permissionless design allows users to speculate on any listed Solana token without restrictions, fostering a competitive PvP environment for price predictions. This flexibility empowers users to engage in dynamic trading battles, making it a standout in the decentralized finance (DeFi) space.

The native token, $URA, is integral to the ecosystem, supporting staking, governance, and community rewards. Trading fees are used to buy and vault $URA tokens, which are then allocated to liquidity events, ensuring platform sustainability and incentivizing participation. Uranus DEX enhances user accessibility by integrating with social platforms like X, allowing seamless trading through intuitive interfaces, broadening its appeal and engagement.

The platform has gained traction in the crypto community, notably through its participation in the Bonk Hackathon and milestones like reaching 1,000 followers on X. Positioned as a first mover in PvP prediction markets, Uranus DEX aims to democratize DeFi with a scalable, user-centric approach. Its smart contracts are verifiable on Solana’s blockchain explorer, ensuring transparency and security for users.

As with any DeFi platform, users should exercise caution, verify contract addresses, and be aware of risks such as price slippage and market volatility. For more details, visit uranus.today to explore the platform’s features, tokenomics, and community initiatives. Uranus DEX redefines decentralized trading by combining Solana’s technical efficiency with a bold vision for accessible, community-driven prediction markets.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete.

Uranus DEX (URA) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Uranus DEX

Akú hodnotu bude mať 1 Uranus DEX v roku 2030?
Ak by hodnota Uranus DEX rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Uranus DEX podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Uranus DEX (URA) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Uranus DEX

