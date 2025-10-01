UpStable (USTX) tokenomika

UpStable (USTX) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o UpStable (USTX) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
UpStable (USTX) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre UpStable (USTX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 18.59K
Celková ponuka:
$ 26.63M
Počet coinov v obehu:
$ 6.22M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 79.80K
Historické maximum:
$ 0.058009
Historické minimum:
$ 0.00192267
Aktuálna cena:
$ 0.00299642
UpStable (USTX) informácie

USTX is a utility token deployed on Tron blockchain. Its purpose is to fill the gap between high yield tokens and stablecoins. High yield tokens have great growth potential but also exhibit a very high volatility and price fluctuations over short time. Stablecoins on the other hand have no volatility but they also cannot grow. USTX has its heart in the project DEX that implements a novel reserve liquidity management to allow the token price to grow over time with low volatility, making it ideal for value storage and as a means of payment for goods and services. The USTX DEX has a multiasset reserve made of stablecoins (USDT, USDC, USDJ and TUSD) and a smart contract driven liquidity management that mints and burns USTX in the reserve to enhance the price growth and reduce drawdown in case of sell-off. It's NOT a rebase token!

Oficiálna webová stránka:
https://ustx.io

UpStable (USTX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky UpStable (USTX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet USTX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu USTX tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili USTX tokenomiku, preskúmajte cenu USTX tokenu naživo!

USTX cenová predikcia

Chcete vedieť, kam USTX asi smeruje? Naša USTX stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

