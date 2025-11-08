Aktuálna dnešná cena Unstable States Dollar je 0.00002025USD. Trhová kapitalizácia USD je 20,227USD. Sledujte aktualizácie cien USD v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Unstable States Dollar je 0.00002025USD. Trhová kapitalizácia USD je 20,227USD. Sledujte aktualizácie cien USD v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Unstable States Dollar (USD) je $ 0.00002025, s 5.75% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny USD na USD konverzný kurz je $ 0.00002025 za USD.
Unstable States Dollar sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 20,227, pričom počet coinov v obehu je 999.11M USD. Počas posledných 24 hodín sa USDobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00001878 (low) do $ 0.00002043 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.0019021, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00001878.
V krátkodobom vývoji sa USD zmenilo o -0.43% za poslednú hodinu a o -40.61% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Unstable States Dollar (USD) informácie o trhu
$ 20.23K
--
$ 20.23K
999.11M
999,111,352.21307
Aktuálna trhová kapitalizácia Unstable States Dollar je $ 20.23K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu USD je 999.11M, pričom celková zásoba je 999111352.21307. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 20.23K.
História cien Unstable States Dollar v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00001878
24 hod Low
$ 0.00002043
24 hod High
$ 0.00001878
$ 0.00002043
$ 0.0019021
$ 0.00001878
-0.43%
+5.75%
-40.61%
-40.61%
Unstable States Dollar (USD) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Unstable States Dollar na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Unstable States Dollar na USD pohybovala na $ -0.0000159759. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Unstable States Dollar na USD pohybovala na $ -0.0000193632. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Unstable States Dollar na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
+5.75%
30 dní
$ -0.0000159759
-78.89%
60 dní
$ -0.0000193632
-95.62%
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre Unstable States Dollar
Cenová predikcia Unstable States Dollar (USD) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena USD v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Unstable States Dollar (USD) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Unstable States Dollar mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Unstable States Dollar v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku USD cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Unstable States Dollar Cenové predikcie.
Čo je Unstable States Dollar (USD)
$USD The Unstable Dollar The only dollar that embraces chaos. $USD is a community-led meme coin that turns the concept of stability on its head. In a world where fiat is shaky and “stablecoins” are anything but, $USD proudly leans into volatility.
It’s not trying to stay at $1 it’s daring the community to re-peg it through pure meme power and market energy. Already aligned with the BONK ecosystem and featuring Nom (co-founder of Let’s BONK) as a top holder.
The mission is simple: build infrastructure, rally the troops, and push $USD toward becoming the official unstable coin of crypto.
Why $USD? Meme-first, mission-powered, BONK ecosystem synergy, ATH of $2M still very early Narrative-driven: the ultimate re-peg challenge Now with a committed CTO building with the community This isn’t your average stablecoin. This is $USD. Volatile by design.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Unstable States Dollar
Akú hodnotu bude mať 1 Unstable States Dollar v roku 2030?
Ak by hodnota Unstable States Dollar rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Unstable States Dollar podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíUnstable States Dollar?
Dnešná cena Unstable States Dollar je $ 0.00002025. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Unstable States Dollar stále dobrou investíciou?
Unstable States Dollar zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do USD, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Unstable States Dollar?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Unstable States Dollar v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Unstable States Dollar?
Živá cena USD sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Unstable States Dollar vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena USD, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Unstable States Dollar?
Cenu USD ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,423.72
+2.60%
ETH
3,436.67
+4.22%
SOL
161.99
+4.23%
COAI
1.2053
+10.30%
USDC
1.0003
-0.02%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre USD na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár USD/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Unstable States Dollar pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Unstable States Dollar v tomto roku?
Cena Unstable States Dollar by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Unstable States Dollar (USD).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:49:42 (UTC+8)
Unstable States Dollar (USD) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Pozrite si viac informácií o Unstable States Dollar
