Unagi Token (UNA) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Unagi Token (UNA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Unagi Token (UNA) informácie
Unagi is a next-gen web3 entertainment company, harnessing cutting-edge technology and AI to develop IP and novel storytelling mediums.
At the heart of Unagi's universe is Persona, the most hyped and successful NFT mint of 2024.
Persona has since expanded into short films and a manga featuring Hana, the main character – now brought to life as an AI agent.
The entire ecosystem is powered by UNA – ushering in a new world of tokenised IP.
This is storytelling through innovation.
Unagi Token (UNA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Unagi Token (UNA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet UNA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu UNA tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili UNA tokenomiku, preskúmajte cenu UNA tokenu naživo!
UNA cenová predikcia
Chcete vedieť, kam UNA asi smeruje? Naša UNA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
