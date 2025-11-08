UFO Gaming Cena (UFO)
Aktuálna dnešná cena UFO Gaming (UFO) je --, s 3.35% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny UFO na USD konverzný kurz je -- za UFO.
UFO Gaming sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1,521,011, pričom počet coinov v obehu je 25.76T UFO. Počas posledných 24 hodín sa UFOobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00005569, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa UFO zmenilo o -0.59% za poslednú hodinu a o -11.26% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia UFO Gaming je $ 1.52M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu UFO je 25.76T, pričom celková zásoba je 25757575757575.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.52M.
-0.59%
+3.35%
-11.26%
-11.26%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z UFO Gaming na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny UFO Gaming na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny UFO Gaming na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny UFO Gaming na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|+3.35%
|30 dní
|$ 0
|-16.73%
|60 dní
|$ 0
|-81.80%
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena UFO Gaming mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
UFO Gaming is a fully decentralized inter-galactic social gaming token. P2E (Play to earn) Metaverse, Virtual land, NFT, Gaming and IDO Launchpad.
For everything $UFO-related, the $UFO token will be required. You will need it to interact with any element of our ecosystem. Our token's usefulness may be divided into three categories:
$UFO, Plasma Points and UAP.
• $UFO 100% community owned.
• Earn Plasma Points from single staking $UFO or UFO-ETH LP pool in the Cosmos and Redeem Origin UFOep. Origin UFOep is needed to play our first game, ‘Super Galactic’.
• UAP is required to purchase, trade, and fuse (breed) NFTs inside of the game. It can only be obtained by playing Super Galactic.
Launchpad: Stake your UFO tokens or own land on the games' dedicated planet to get tiered access to some of the most highly anticipated gaming projects adds to the Dark Metaverse.
Multi-chain: Our Dark Metaverse is not only limited to one chain. It will be multichain. UFO will be launching games on some of the most reputable chains, covering a broad genre of games and different niches of L1 and L2s.
One Game, One Planet, Interoperability.
