Aktuálna dnešná cena UFO Gaming je 0USD. Trhová kapitalizácia UFO je 1,521,011USD. Sledujte aktualizácie cien UFO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena UFO Gaming je 0USD. Trhová kapitalizácia UFO je 1,521,011USD. Sledujte aktualizácie cien UFO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o UFO

UFO informácie o cene

Čo je UFO

UFO oficiálna webová stránka

UFO tokenomika

UFO predpoveď cien

UFO Gaming Logo

UFO Gaming Cena (UFO)

Nezaradené

1 UFO na USD aktuálnu cenu:

--
----
+3.30%1D
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
UFO Gaming (UFO) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:07:04 (UTC+8)

Dnešná cena UFO Gaming

Aktuálna dnešná cena UFO Gaming (UFO) je --, s 3.35% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny UFO na USD konverzný kurz je -- za UFO.

UFO Gaming sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1,521,011, pričom počet coinov v obehu je 25.76T UFO. Počas posledných 24 hodín sa UFOobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00005569, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.

V krátkodobom vývoji sa UFO zmenilo o -0.59% za poslednú hodinu a o -11.26% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

UFO Gaming (UFO) informácie o trhu

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

--
----

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

25.76T
25.76T 25.76T

25,757,575,757,575.0
25,757,575,757,575.0 25,757,575,757,575.0

Aktuálna trhová kapitalizácia UFO Gaming je $ 1.52M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu UFO je 25.76T, pričom celková zásoba je 25757575757575.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.52M.

História cien UFO Gaming v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00005569
$ 0.00005569$ 0.00005569

$ 0
$ 0$ 0

-0.59%

+3.35%

-11.26%

-11.26%

UFO Gaming (UFO) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z UFO Gaming na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny UFO Gaming na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny UFO Gaming na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny UFO Gaming na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0+3.35%
30 dní$ 0-16.73%
60 dní$ 0-81.80%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre UFO Gaming

Cenová predikcia UFO Gaming (UFO) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena UFO v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia UFO Gaming (UFO) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena UFO Gaming mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Čo je UFO Gaming (UFO)

UFO Gaming is a fully decentralized inter-galactic social gaming token. P2E (Play to earn) Metaverse, Virtual land, NFT, Gaming and IDO Launchpad.

For everything $UFO-related, the $UFO token will be required. You will need it to interact with any element of our ecosystem. Our token's usefulness may be divided into three categories:

$UFO, Plasma Points and UAP.

• $UFO 100% community owned.

• Earn Plasma Points from single staking $UFO or UFO-ETH LP pool in the Cosmos and Redeem Origin UFOep. Origin UFOep is needed to play our first game, ‘Super Galactic’.

• UAP is required to purchase, trade, and fuse (breed) NFTs inside of the game. It can only be obtained by playing Super Galactic.

Launchpad: Stake your UFO tokens or own land on the games' dedicated planet to get tiered access to some of the most highly anticipated gaming projects adds to the Dark Metaverse.

Multi-chain: Our Dark Metaverse is not only limited to one chain. It will be multichain. UFO will be launching games on some of the most reputable chains, covering a broad genre of games and different niches of L1 and L2s.

One Game, One Planet, Interoperability.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

UFO Gaming (UFO) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o UFO Gaming

Akú hodnotu bude mať 1 UFO Gaming v roku 2030?
Ak by hodnota UFO Gaming rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do UFO Gaming podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:07:04 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o UFO Gaming

