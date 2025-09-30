UCX (UCX) tokenomika
UCX is the cryptocurrency issued after developing the global M&A platform predicated on the blockchains. By utilizing UCX, the investment can be made in the promising M&A projects around the world by way of the "M&A platform. Techcoins issued a total of 1,000,000,000 (1 bn) UCX cryptographic tokens through our foundation called Hyperswap, based on Dubai. GBC Korea is operating this coin and project in Korea.
Moreover, the value of UCX tokens was appraised by Grant Thornton Accounting Corporation and Yonsei University for the first time in the world.
UCX (UCX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky UCX (UCX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet UCX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu UCX tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili UCX tokenomiku, preskúmajte cenu UCX tokenu naživo!
