UCX (UCX) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o UCX (UCX) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 18:30:44 (UTC+8)
USD

UCX (UCX) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre UCX (UCX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.12M
$ 1.12M
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 44.77M
$ 44.77M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 25.06M
$ 25.06M
Historické maximum:
$ 0.87223
$ 0.87223
Historické minimum:
$ 0.01470348
$ 0.01470348
Aktuálna cena:
$ 0.02504749
$ 0.02504749

UCX (UCX) informácie

UCX is the cryptocurrency issued after developing the global M&A platform predicated on the blockchains. By utilizing UCX, the investment can be made in the promising M&A projects around the world by way of the "M&A platform. Techcoins issued a total of 1,000,000,000 (1 bn) UCX cryptographic tokens through our foundation called Hyperswap, based on Dubai. GBC Korea is operating this coin and project in Korea.

UCX is the encryption token issued after developing the global M&A platform predicated on the blockchains. By utilizing UCX, the investment can be made in the promising M&A projects around the world by way of the ‘M&A Platform.’ Moreover, the value of UCX tokens was appraised by Grant Thornton Accounting Corporation and Yonsei University for the first time in the world. UCX is an encryption token developed and issued for the blockchain-based global M&A platform. By utilizing UCX, the investment can be made in the promising M&A projects around the world by way of the ‘M&A Platform.’

Oficiálna webová stránka:
https://gbckorea.co.kr/

UCX (UCX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky UCX (UCX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet UCX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu UCX tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili UCX tokenomiku, preskúmajte cenu UCX tokenu naživo!

UCX cenová predikcia

Chcete vedieť, kam UCX asi smeruje? Naša UCX stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

