UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) informácie
UBS uMINT: USD Money Market Investment Fund Token, directly issued by UBS Tokenise, managed by UBS Asset Management and distributed by DigiFT. It offers global accredited investors stable yield and income generation and the unique opportunity to build upon of the most established and recognised global financial branded names, UBS.
DigiFT is the world first authorised and regulated smart-contract driven STO / RWA issuance and trading exchange. We have been selected as an authorised distribution partner by UBS for their tokenised money market fund, uMINT.
UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet UMINT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu UMINT tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili UMINT tokenomiku, preskúmajte cenu UMINT tokenu naživo!
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
