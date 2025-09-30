TypeAI (TYPE) tokenomika
TypeAI (TYPE) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre TypeAI (TYPE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
TypeAI (TYPE) informácie
Type AI is an innovative Telegram bot designed to revolutionize interactions within the Ethereum blockchain. It simplifies DeFi transactions by allowing users to execute complex operations through straightforward text commands. Whether it’s swapping tokens, managing portfolios, or exploring new DeFi opportunities, Type AI handles it all efficiently. The platform uses advanced AI to interpret user queries, ensuring actions like staking, lending, or token transfers are done seamlessly. Emphasizing security, it securely encrypts all private keys, ensuring user data remains protected. With a revenue model based on transaction fees and partnerships, Type AI also incentivizes its community, distributing a significant portion of earnings to token holders. Bridging the gap between complex blockchain technology and everyday users, Type AI stands as a one-stop solution for easy, safe, and intuitive DeFi interactions
TypeAI (TYPE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky TypeAI (TYPE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet TYPE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu TYPE tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili TYPE tokenomiku, preskúmajte cenu TYPE tokenu naživo!
TYPE cenová predikcia
Chcete vedieť, kam TYPE asi smeruje? Naša TYPE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov