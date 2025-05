Čo je Twinny (TWINNY)

Twinny is a memecoin project inspired by two nearly identical twin cats, Twister and Funny on Solana ecosystem. Twinny aimed to bring joy and laughter to the cryptocurrency market. Twinny is not just about trading; it’s about creating a movement. It aims to build a strong, engaged community. By investing in Twinny, holders become part of a larger narrative, one where every small step contributes to a bigger, brighter future.

