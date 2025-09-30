Tsotchke (TSOTCHKE) tokenomika
Decentralized Science (DeSci) aims to fix the broken incentives in research with tokens + community. TSOTCHKE is a movement that could become the hub for quantum mechanics which is the next frontier of physics.
The Problem with Modern Science Why do so many groundbreaking ideas die before they even begin? The scientific community is somehow fragmented yet centralized (due to gatekeeping) while being driven by outdated incentives:
-Publishing is controlled by a few, keeping knowledge locked away. -Collaboration is fragmented, stuck in academic silos. -How can we expect breakthroughs when the system actively discourages them?
DeSci flips this. It’s science powered by coordination through tokenization.
Tsotchke (TSOTCHKE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Tsotchke (TSOTCHKE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet TSOTCHKE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu TSOTCHKE tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
