Objavte kľúčové informácie o Trump Was Right About Everything (TWRAE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 23:41:40 (UTC+8)
Trump Was Right About Everything (TWRAE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Trump Was Right About Everything (TWRAE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 29.15K
Celková ponuka:
$ 999.23M
Počet coinov v obehu:
$ 999.23M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 29.15K
Historické maximum:
$ 0.00367428
Historické minimum:
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
Trump Was Right About Everything (TWRAE) informácie

TRUMP'S NEW CAP. Trump Was Right About Everything. $TWRAE is a meme token leading a community-driven movement on the blockchain. It represents a collective effort to amplify the iconic message in a straightforward and unapologetic way. Simple, bold, and focused on spreading the truth, this is the essence of the TWRAE movement. A new era of memes begins here. Powered by the people, for the people.

Oficiálna webová stránka:
https://twrae.com

Trump Was Right About Everything (TWRAE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Trump Was Right About Everything (TWRAE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet TWRAE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu TWRAE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili TWRAE tokenomiku, preskúmajte cenu TWRAE tokenu naživo!

