Čo je Trump Inu (TINU)

Trump Inu is a meme coin project with a strong community. We have been around in the crypto space for over three months. Our project is centered around combining the Shiba Inu dog and Trump into memes (Trump Inu). We donate burn tax to Trump wallet & Multiple charity organizations. Our purpose is to build a strong meme coin community centered around Trump Inu.

