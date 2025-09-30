TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) tokenomika
TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) informácie
The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain.
TruFin’s third product, TruStake NEAR, is an NEAR staking vault which provides access to NEAR liquid staking on the NEAR network. TruNEAR is the liquid staking token users receive when they deposit NEAR into the TruStake vault. It is fungible asset standard like NEAR and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits NEAR on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruNEAR, based on the exchange rate at the time of staking. As NEAR staking rewards accrue, the value of TruNEAR increases (with reference to NEAR).
- Users have have the ability to stake their NEAR through TruFin’s dApp.
- When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruNEAR.
- Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect.
TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet TRUNEAR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu TRUNEAR tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili TRUNEAR tokenomiku, preskúmajte cenu TRUNEAR tokenu naživo!
TRUNEAR cenová predikcia
Chcete vedieť, kam TRUNEAR asi smeruje? Naša TRUNEAR stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
