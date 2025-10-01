TROLLI CTO (TROLLICTO) tokenomika
TROLLI CTO (TROLLICTO) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre TROLLI CTO (TROLLICTO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
TROLLI CTO (TROLLICTO) informácie
$TROLLICTO is a community owned token that was created after 6ix9ine scammed his fans with his original coin. You can invest with confidence knowing that we're fully audited & doxxed/KYC'd so you won't have to worry about falling victim to another rugpull or scam.
We are the only official TROLLI token. Don't trust any other links or sites. Now let's run this up as a community & make back what was lost plus more! 0/0 Buy/Sell Tax 8% of the Supply has been Burned - We are fully audited & doxxed/KYC'd. Let's run this up!
TROLLI CTO (TROLLICTO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky TROLLI CTO (TROLLICTO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet TROLLICTO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu TROLLICTO tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili TROLLICTO tokenomiku, preskúmajte cenu TROLLICTO tokenu naživo!
